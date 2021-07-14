شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح الكهرباء لترشيد استهلاك الأجهزة المنزلية وخفض الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح التى تهدف إلى توعية المواطنين بشكل عام على طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء والسيدات بشكل خاص لكونها المسئول الأول عن إدارة المنزل، فهناك العديد من السلوكيات التي يقوم بها معظم المواطنين تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء، وفيما يلي بعض السلوكيات التي يجب التوقف عنها لترشيد الاستهلاك:

1- تراكم الثلج في فريزر الثلاجة ، حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر هتساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء.

2- فتح الثلاجة بشكل مستمر، ينصح بعدم تكرار فتح باب الثلاجة ويمكن استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

3- عدم فصل السخان الكهربائي وتركه يعمل بشكل مستمر ، ويفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نص ساعة.

4- الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ ، و يفضل تجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل

5- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء ، لانه يستهلك طاقة كهربائية حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.