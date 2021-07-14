شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خصصت مديرية أوقاف الجيزة، أماكن لبيع صكوك الأوقاف بالجيزة وذلك للتسهيل على المواطنين الراغبين فى المشاركة المجتمعية فى هذه العمل الخدمى ، ويعرض الخليج 365، اماكن وعناوين منافذ بيع صكوك الأضاحى بالجيزة.
ميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة.
ميدان الحصري امام مسجد الحصري .
ميدان سفنكس امام مسجد المغفرة بالعجوزة .
ميدان نادى التوفيقية أحمد عرابي أمام مسجد المحروسة.
ميدان الكواكبي بالعجوزة أمام مسجد الكواكبى.
مسجد نادي الزمالك.
مسجد نادي الصيد.
مسجد نادي التوفيقية.
المساجد الكبري وجميع مساجد المحافظة .
وأوضحت مديرية الأوقاف أن الأضاحي تذبح تحت إشراف وزارة الصحة والتموين وتوزع على مستحقيها تحت إشراف وزارة الأوقاف، وأن قيمة الصك 2000 جنيه ، كما أن المقرات تفتح يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.