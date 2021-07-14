شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: بروتوكول علاج الضمور العضلى يمنع تدهور حالة المصاب وتقدم المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن بروتوكول علاج مرض الضمور العضلي يسمح للاطفال بممارسة حياتهم الطبيعية، وتابعت: "العلاج يمنع تدهور الحالة وتقدم المرض".

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول مبادرة علاج المصابين بضمور العضلات، وآليات تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى فى مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجينى للمصابين من الأطفال، فى إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تلك العيادات سوف تستقبل الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.