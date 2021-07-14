شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تحذر المزارعين من شراء شتلات بذور مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية أصحاب مشاتل الخضر من زراعة أى أصناف مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية، كما تؤكد على المزارعين ضرورة الحصول على فاتورة شراء للبذرة او الشتلة حماية لحقوقهم.

من ناحية أخرى واصل قطاع الإرشاد الزراعي، ممثلا في الإدارتين المركزيتين للبساتين والمحاصيل الزراعية، والارشاد الزراعي، حملات المرور والتوعوية للمزارعين في الحقول بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في حينه.

وتلقى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تقريرين من المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، بالحملات المرورية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي في محافظات "الشرقية، الدقهلية، أسيوط، الغربية، المنيا، والاسكندرية" لتقديم الدعم الفني لمزارعي هذه المحافظات.

وقامت لجان الادارة المركزية للبساتين بحملات مرورية في 5 محافظات شملت" الشرقية، الدقهلية، اسيوط، الغربية، والمنيا" حيث تم تنفيذ زيارة ميدانية لمزارع النخيل بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، وتم استعراض بعض النواحى الايجابية والسلبية الموجودة ببعض المزارع واهم الحلول والتطبيقات الفنية اللازمة لها وامكانية ارساء قواعد ممارسات زراعية جيدة بهذه المزارع للحصول على منتج زراعى جيد عالى القيمة التسويقية، كما تفقدت اللجنة مزارع المانجو بالصالحية الجديدة، كذلك اوصت اللجنة بالمكافحة المتكاملة وإستخدام الأسمدة والمبيدات العضوية ذات البعد البيئي في إطار المبادرة الرئاسية إتحضر للاخضر .

وتفقدت اللجنة العلمية زراعات الموز في محافظات "الدقهلية، أسيوط، المنيا، والغربية" والمنزرعة بنظم الري بالتنقيط، حيث تم فحص الموز لمرض تورد القمة، وتلاحظ انخفاض لنسبه الاصابه بمرض التورد، كما أوصت اللجنه بالاهتمام بعمليات الخدمه الزراعيه المختلفه التي من شأنها تجعل الحديقه خاليه تماما من أي أمراض فطريه أو إصابات حشرية وعليه زيادة في الإنتاجية كما تتبعت اللجنه نظام الري المتبع في الحديقة، وتم التأكيد على أهمية الرى بالتنقيط ومدي الاستفاده منه من حيث توفير الأيدي العاملة والاسمدة بمختلف أنواعها وتوفير كميه المياه المستخدمه وكذا زياده الانتاجية.

وتفقدت اللجنة أيضا زراعات الصوب لانتاج الشتلات و الخضر الحقل المكشوف والفاكهة، بمركز زفتى بمحافظة الغربية، كما تم توعية المزارعين باستخدام التقنيات الحديثة ونشر الوعى باهمية الزراعة بالتقنيات المتقدمة مستخدمين اساليب جديدة في الرى والتسميد، كذلك تم متابعة مشاتل الخضر بمركزي السنبلاوين وشربين بمحافظة الدقهلية.

وفي سياق متصل نفذت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، حملة مرورية بزمام العامرية في محافظة الاسكندرية، لتفقد الزراعات بها، والتواصل مع المزارعين، وتقديم سبل الدعم الفني لهم، كما نفذت يوم حقل ترشيد استهلاك المياه في محصول الذرة الشامية، بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.