بالتزامن مع حلول العيد.. طبيبة مناعة تطالب مرضى كورونا بعدم تناول اللحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، فوائد تناول اللحوم بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، موضحة أن اللحمة مفيدة للجسم.

وقالت نهلة في تصريح لمصراوي، إن اللحوم، تضم البروتين الحيواني، حيث إن الامتصاص في البروتين الحيواني أكثر وعالي الفائدة من البروتين النباتي، لافتة إلى أن اللحمة تضم الحديد وغيرها من الفيتامينات، بجانب فيتامين A -B بأنواعه، والبروتين يدخل في تكوني الخلايا،

ونصحت نهلة، مريض كورونا، بعدم تناول اللحوم نهائيا، والسماح بتناول لحوم الطيور، مشيرة إلى عدم إسراف الأصحاء كثيرا في تناول اللحمة وخصوصا مرضى الكوليسترول العالي وتصلب الشرايين، بالرغم من أن الاحصائيات الأخيرة ذكرت بأن تصلب الشرايين يرجع إلى أن أمراض السكر والقلب يكون نتيجة لتناول السكريات وليس اللحوم.

وتابعت نهلة: إذا أراد الشخص تناول اللحوم، فيجب عدم إدخال فيها زيوت أو سمنة في لحوم (العجول والبقر والخرفان)، لأن لحوم الخرفان فيها سعرات حرارية، ويفضل مع اللحوم طبق من السلطة الكبير.

ونصحت استشاري البكتيريا والمناعة، أصحاب أمراض الفشل الكلوي والكبدي الحرص من هذا الأمر، لأن لها نظام غذائي مخصوص ويتحدد لها كميات معينة مع تناول الأدوية الخاصة بها.

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