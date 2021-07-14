شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توفير كميات من اللحوم البلدية والمواد الغذائية والسلع فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد فتحى مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة أنه تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة المتميزة، والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الرقابة على منافذ بيع الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك وتنفيذ زيارات ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالأسواق قبل العيد، والتأكد من عدم وجود أعراض لأى أمراض وبائية للحيوانات المتداولة وجارى عمليات الترصد من قبل الأطباء على مستوى المحافظات.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لمتابعة منافذ بيع الأضاحى وطمأنة المواطنين، حيث يتم المرور على المجازر لمتابعة مدى استعداداتها لإستقبال العيد، والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه ومراعاة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالمجازر وكذلك مراعاة الإجراءات الخاصة بالرفق بالحيوان وعدم إستخدام القسوة أثناء الذبح.

الجدير بالذكر أن المجازر تقوم بذبح الأضاحى وتقديم الرعاية البيطرية مجانا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحد من الذبح فى الشوارع للحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة من التلوث.