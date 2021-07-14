ضربها بالأيدي والأرجل.. النيابة تحقق في اتهام زوج بإجهاض زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تحقق نيابة بولاق الدكرور في اتهام زوج بالتعدي بالضرب على زوجته والتسبب في إجهاض جنينها.

وقالت الزوجة في محضر بقسم شرطة بولاق الدكرور، إن زوجها اعتدى عليها بالضرب بالأيدي والأرجل خلال مشاجرة داخل منزل الزوجية في بولاق الدكرور، وإنها أصيبت بنزيف من جراء اعتداء زوجها ونُقلت على أثره إلى المستشفى، ثم عرفت بوفاة الجنين داخل بطنها وأجريت لها عملية إجهاض.

وقدمت الزوجة تقارير طبية تثبت تعرضها لعملية إجهاض داخل أحد المستشفيات بالجيزة، وطالبت بالتحقيق مع زوجها بتهمة قتل الجنين عمدًا، واتهمت الزوج بالاعتداء عليها بالضرب مرات متكررة قاصدًا قتل جنينها، وأنها تعرضت لحالة من الإعياء الشديد عقب الاعتداء عليها من قبل زوجها، وأن الجيران حضروا على صرخاتها وخلصوها من يد زوجها بحسب حديثها ونقلوها إلى المستشفى حتى تبين من الكشف عليها تعرضها لنزيف أدى لوفاة الجنين.

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بدأت في فحص البلاغ تمهيدًا لاتخاذ لاستكمال الإجراءات القانونية مع الزوج المشكو في حقه عن طريق استدعائه لسماع أقواله فيما نسب إليه من تهم على لسان زوجته التي ذكرت أنها دائمًا على خلافات مع زوجها وتحدث بينهما مشاجرات بشكل متكرر، وفي آخر خلاف بينهما تطور إلى التشاجر واعتداء زوجها عليها بالضرب بسبب مطالبتها له بشراء بعض الاحتياجات المنزلية.

وأضافت المصادر أن بلاغ سيدة بولاق الدكرور تم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، التي استدعت السيدة لسماع أقوالها وذكرت السيدة تفاصيل الواقعة خلال جلسة التحقيق معها أمام النيابة العامة التي قررت ضبط واستدعاء الزوج لسماع أقواله، وطلبت النيابة تحريات المباحث في الواقعة.