استشاري مناعة توجه نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة قبل عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، نصائح إلى أصحاب الأمراض المزمنة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ونصحت نهلة في تصريح لمصراوي، بضرورة إجراء تحاليل طبية حتى يستطيع المريض تناول القدر المعقول من اللحوم الذي يناسب حالتهم الصحية، مع تجنب المشروبات الغازية.

كما نصحت استشاري البكتيريا والمناعة، بشرب الماء والشاي العادي والشاي بالنعناع والشاي الأخضر والينسون والتمر الهندي والكركدية، بدون الإسراف في السكر.