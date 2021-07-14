صدمتهم سيارة مسرعة.. تفاصيل وفاة أمين شرطة وإصابة 5 آخرين على الدائري الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة عمليات حي حلوان والمنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء، بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي في نطاق حي حلوان.

وقالت محافظة القاهرة، إن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية توجهت على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة إجراءات الإنقاذ ومباشرة المعاينة وتوجيه الجهات المعنية والتنفيذية بشكل مباشر برفقتها الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية وبالتنسيق والتعاون مع الدفاع المدني ورجال المرور والإسعاف والتواجد الفوري بموقع حادث التصادم تم التعامل الفوري.

أسفر الحادث عن وفاة أمين شرطة بقسم شرطة ١٥ مايو كما أصيب رئيس المباحث و٥ آخرون من بينهم ٣ أمناء شرطة بعدما صدمتهم سيارة مسرعة حال قيامهم بإجراء المعاينة في حادث اشتعال سيارة نقل مواد بترولية بالطريق الدائري الأوسطي.

واستقبل مستشفى حلوان العام جثة المتوفي وكل من محمد رمضان أحمد أمين شرطة بوحدة المباحث ومحمد جلال عبدالحليم أمين شرطة وكريم محمود صابر أمين شرطة بنجدة حلوان وعلي خالد مصباح ورجب عبدالعظيم السيد (مدني).

كما تم نقل المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والنقيب محمد يحيي إلى مستشفى الإنتاج الحربي بعد إصابتهما بإصابات طفيفة.

أكدت نائب المحافظ أنه على الفور تمكن رجال المرور والمتابعة الميدانية بالحي من فتح الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ووجهت نائب المحافظ بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.

وأعربت عن بالغ مواساتها وعزائها في فقيد الواجب أمين الشرطة متمنية لجميع المصابين بالشفاء العاجل.