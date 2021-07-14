أخبار مصر

وزيرة الصحة تطلق غدًا المشروع القومى للبلازما وتشارك كأول متبرع فى مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تطلق غدًا المشروع القومى للبلازما وتشارك كأول متبرع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدًا الأربعاء، المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، من مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم بالعجوزة.

 

ومن المقرر أن تقوم وزيرة الصحة والسكان بالتبرع ببلازما الدم كأول متبرع فى إطار حث وتشجيع المواطنين على المشاركة في التبرع ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا