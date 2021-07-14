شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: استرداد 29 ألف قطعة أثرية منذ 2014 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شعبان عبد الجواد، رئيس قطاع الآثار المستدرة والمهربة بوزارة السياحة والآثار، أن هذا القطاع تم تدشينه في عام 2002، موضحا أنه تم استرداد 6 آلاف قطعة أثرية من الخارج من الفترة 2002 وحتى 25 يناير 2011.

وقال رئيس قطاع الآثار المستدرة والمهربة بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى عام 2013 كانت نسب استرداد الآثار المهربة قليلة، موضحا أنه منذ 2014 حققنا نجاحا كبيرا وتم استرداد 29 ألف قطعة أثرية من الخارج منذ 2014 وحتى الآن، وأكثر من 21 ألف عملة معدنية.

ولفت رئيس قطاع الآثار المستدرة والمهربة بوزارة السياحة والآثار، إلى أن أكثر من 7 آلاف قطعة أثرية مميزة، تم استردادها من الخارج وبعضها يتم عرضه في المتاحف مثل متحف شرم الشيخ والحضارة والمتحف المصرى، مستطردا: ما تم خروجه من المتاحف وتهريبه نتابعه ونسجله ونسعى لاسترداده، وهو لا يتجاوز 3 آلاف قطعة أثرية خرجت من مصر، ولكن هناك ما جرى تهريبه بالخارج من خلال الحفر خلسة.