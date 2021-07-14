شكرا لقرائتكم خبر عن آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف المسرح الرومانى المكشوف بالمتحف القومي للحضارة المثرية مساء اليوم حفلا موسيقيا أبهرت خلاله عازفة الهارب المصرية الفنانة منال محي الدين جميع الحاضرين بعزفها المنفرد علي آلة الهارب والذي تضمن مجموعة من المقطوعات البديعة من تراث الموسيقى العربية والمؤلفات الجديدة للفنانة منال محي الدين، والتي تتميز بأنها تمزج في أعمالها وعزفها بين مؤلفات كلاسيكية عالمية ومقطوعات عربية تراثية.

وأشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن هذا الحفل هو باكورة الفعاليات والاحتفاليات التي سوف تُقام علي المسرح الرومانى والذي يقع أمام المصبغة الأثرية،حيث تحولت هذه المنطقة مع الأضواء المبهرة الي مكان ساحر ومبهج يخطف الأبصار، لافتا إلى إعراب جميع الحاضرين عن إعجابهم بالحفل والأماكن الخلابة بالمتحف والذي يوجد به أيضا مسرح كبير وقاعة للمحاضرات مما يجعله منارة ثقافية.

وجاءت هذه الفاعلية لربط الفن القديم بالحديث حيث تعد آلة الهارب من أبرز القطع الأثرية المعروضة في المتحف، وهي من أقدم الآلات في التاريخ وظهرت ضمن الآلات الموسيقية في الحضارة المصرية القديمة التي كان يستخدمها المصري القديم في الطقوس الدينية في المعابد والاحتفالات مع الرقص. وظهرت آلة الهارب في رسومات المصريين القدماء علي جدران المعابد والمقابر.

جدير بالذكر أن الفنانة منال محي الدين من أوائل العازفات المصريات علي آلة الهارب،وصُنفت ضمن أفضل عشر عازفات للهارب علي مستوي العالم ولها العديد من الحفلات الموسيقية.