شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: مبادرة الجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التى عاشت على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن مبادرة الجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التى كانت تعيش على أرض مصر، وأنه لا بد من نقل مبادرة الجذور إلى الأجيال القادمة من الشباب اليونانى والقبرصى، مضيفة أن مبادرة العودة للجذور حظيت بمتابعة واهتمام ورعاية الرئيس السيسي منذ إطلاقها في الإسكندرية عام 2017.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس التقى وفدا من الشباب اليونانى والقبرصى من ذوى الجذور المصرية، وكان اللقاء مثمرا، لافتة إلى أنه لا بد من نقل مبادرة العودة للأجيال القادمة من اليونانيين والقبارصة.

وتابعت أن الرئيس السيسي التقى وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي وكان لقاءً مثمرًا، مشيرة إلى أن وفد الشباب اليوناني والقبرصي سوف يتوجهوا إلى قناة السويس ومن ثم إلى مجلس النواب.

وأوضحت أن القوى الناعمة تروج للدولة المصرية وجهودها، موضحة أن الرئيس السيسي دعا وفد الشباب اليوناني والقبرصي لحضور مؤتمر حياة كريمة، مؤكدة أن القيادة السياسية تمنح الشباب فرصة لتولي مناصب وتؤهلهم لذلك.