شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: مبادرة الجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التى عاشت على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس التقى وفدا من الشباب اليونانى والقبرصى من ذوى الجذور المصرية، وكان اللقاء مثمرا، لافتة إلى أنه لا بد من نقل مبادرة العودة للأجيال القادمة من اليونانيين والقبارصة.
وتابعت أن الرئيس السيسي التقى وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي وكان لقاءً مثمرًا، مشيرة إلى أن وفد الشباب اليوناني والقبرصي سوف يتوجهوا إلى قناة السويس ومن ثم إلى مجلس النواب.
وأوضحت أن القوى الناعمة تروج للدولة المصرية وجهودها، موضحة أن الرئيس السيسي دعا وفد الشباب اليوناني والقبرصي لحضور مؤتمر حياة كريمة، مؤكدة أن القيادة السياسية تمنح الشباب فرصة لتولي مناصب وتؤهلهم لذلك.