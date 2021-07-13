شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: أنتجنا 25 صنفا وهجينا للمحاصيل.. والمركز يؤكد زيادة صادرات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عادل عبد العظيم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية إنتاج البذور ذات الجودة العالية، موضحا أن مصر تزرع 2 مليون فدان، وهذه المساحة جرى تغطيتها في السابق تقاوى مستوردة بنسبة 98%، حتى تم تدشين البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضار وزيادة إنتاج البذور.

وقال نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن المركز أنتج 25 صنف بذور وأصناف هجينة للمحاصيل الزراعية، وبالتالي زادت من الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، موضحا أنه جرى عقد مقارنة بين السلع المصرية والأجنبية.

ولفت نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن بعض الشركات تتعاقد لشراء تلك الحاصلات الزراعية لتصديرها للخارج، ونسعى لإنتاج أصناف ذات إنتاجية عالية ومواصفات جيدة بما يعود بالإيجابية على تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير للخارج.