شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك منشأة تجارية أو صناعية تعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أجر توصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية سواء التجارية أو الصناعية ، وفيما يلي إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشات غير سكنية: 1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق. 2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله. 3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية. 4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية. 5-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.