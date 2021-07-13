شكرا لقرائتكم خبر عن مى عبد الحميد عن مبادرة التمويل العقارى: غير مسبوقة ولا توجد فى أى مكان بالعالم والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت "مى عبد الحميد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON": "بدانا في عام 2014 بمبادرة بفائدة 7%، وانتهت أواخر 2019 ثم أعقبها مبادرة أخرى بفائدة 8% على عشرين عاماً بقيمة 50 مليار جنيه ما زالت سارية إلى الآن لكن بأسعار تخص الوحدات أعلى من المبادرة الجديدة".
وكشفت عبد الحميد، أن المبادرتين السابقة والحالية ساريتين بإجمالي 150 مليار جنيه، متاحة للسوق العقارية لمستويات الدخل المختلفة.
وأكملت: "إن شاء الله هننزل إعلان بعد عيد الأضحى مباشرة فيه وحدات بأسعار مختلفة وفي أماكن عديدة تتراوح الأسعار فيها بين 165 ألف جنيه، وحتى 310 آلاف جنيه فى أماكن متعددة ومدن جديدة ومحافظات مختلفة".
وفيما يخص متوسطي الدخل، قالت عبد الحميد: "بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة، والوحدات الخاصة بها موجودة بالفعل في دار مصر وسكن مصر، وكصندوق سنطرح وحدات أيضاً لكافة المبادرات حتى تستخدم المبادرة وتفعل فورياً".
وحول مشكلة الإجراءات التي أعاقت إنفاذ المبادرة السابقة والتي اشترطت أن تكون الوحدة كاملة التشطيب ولماذا لم تغير في المبادرة الجديدة، قالت عبد الحميد: "فكرة أنها مش كاملة التشطيب بتخلي المكان اللي تقع فيه الوحدة مش مناسب ممكن ده ينفع في الفلل لكن في الشقق ماينفعش تبقى مش كاملة التشطيب، لأن الناس هتشطب على فترات متباعدة بيخلي المكان عشوائي لفترة طويلة، وإحنا كصندوق ووزارة مش بنزل حاجة نصف تشطيب.. وكل الناس تسكن مع بعض في نفس الوقت".