شكرا لقرائتكم خبر عن مى عبد الحميد عن مبادرة التمويل العقارى: غير مسبوقة ولا توجد فى أى مكان بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل الاجتماعي، إن المبادرة التى أطلقها البنك المركزي للتمويل العقارى اليوم رسمياً تعد غير مسبوقة، كون سعر الفائدة الذى لا يتجاوز 3% غير موجود في أي مكان في العالم، وعلى مدد تصل إلى ثلاثين عاما". وأضافت "مى عبد الحميد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON": "بدانا في عام 2014 بمبادرة بفائدة 7%، وانتهت أواخر 2019 ثم أعقبها مبادرة أخرى بفائدة 8% على عشرين عاماً بقيمة 50 مليار جنيه ما زالت سارية إلى الآن لكن بأسعار تخص الوحدات أعلى من المبادرة الجديدة". وكشفت عبد الحميد، أن المبادرتين السابقة والحالية ساريتين بإجمالي 150 مليار جنيه، متاحة للسوق العقارية لمستويات الدخل المختلفة.