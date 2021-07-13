وزير خارجية النمسا: على أثيوبيا ألا تلعب بالنار فى أزمة سد النهضة

القاهرة - سامية سيد - قال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، إن أمر سد النهضة معقد، ولا يجب على إثيوبيا أن تلعب بالنار فى شأن أزمة سد النهضة، خاصة وأن نهر النيل مسألة حياة ووجود لمصر.

وأضاف، خلال حوار لمراسل برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن نهر النيل ليس ملكا لدولة معينة، ولا يمكن لدولة أن تتحكم فى نهر النيل، وأن الخلافات بسبب السد قد تقود لما لا يحمد عقباه، وأن الاتحاد الأوروبي منزعج بشدة لما تقوم به إثيوبيا من تصرفات أحادية.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، أكدا خلال مباحثاتهما اليوم الثلاثاء ببروكسل، على الطابع الاستراتيجى للعلاقات التى تجمع مصر بالاتحاد الأوروبى، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبيّن.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مضيفا أن الجانبين اتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد كذلك نقاشاً معمقاً وتبادلا للرؤى بين شكري وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.