شكرا لقرائتكم خبر عن حبس المدعى بأنه المهدى المنتظر 4 أيام على ذمة التحقيقات بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت نيابة قطور، فى محافظة الغربية، بحبس مواطن يدعى م.م.ح، مقيم بقطور 4 أيام على ذمة التحقيقات لزعمه إنه المهدى المنتظر وتعليقه لافتة على باب منزله بأنه هو المهدى المنتظر.

كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز قطور بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المذكور بعدما علق لافتة على باب منزله، وادعى أنه المهدى المنتظر، وآثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالى، وتم التحفظ عليه، والتحقيق معه فى تلك الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.