وزيرة الثقافة: جمهور معرض الكتاب يقترب من مليون شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، سجلت حتى اليوم أكثر من 211 مليون زيارة.

وقالت عبد الدايم، في بيان إعلامي: وصل عدد زائري معرض الكتاب، المسجلين على المنصة بحسابات إلكترونية أكثر من مليون ونصف زائر، كما وصل عدد التذاكر التي تم حجزها إلكترونيا، قرابة ال 600 ألف تذكرة، كما بلغ عدد الجولات الافتراضية بها للمعرض أكثر 200 ألف جولة افتراضية.

وأضافت عبد الدايم: تجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بالجولات الافتراضية أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة، واقترب عدد الزوار من المليون زائر حتى الآن بالرغم من تحديات كورونا.

ومن جانبه أعرب الدكتور هيثم الحاج عن سعادته بنجاح دورة هذا العام من معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأوضح الحاج علي أن المتابعات الميدانية شهدت إرشادات تنظيمية مما أتاح الوصول إلى الأجنحة بسهولة ويسر سواء من خلال الخريطة الموجودة على المنصة أو الخرائط الإرشادية في أرجاء المكان وكذلك المساعدة المقدمة من المتطوعين المنتشرين في كافة الأجنحة لإرشاد الجمهور والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أنه تم تخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها.