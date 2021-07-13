اسلمي يا مصر.. هاني يونس ينشر فيديو لمدينة أسوان الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، فيديو لمدينة أسوان الجديدة، مع أغنية اسلمي يا مصر للمطرب محمد محسن.

ورصد الفيديو المشروعات والعمرانية وتشمل منطقة للفيلات وممشى سياحي وحديقة نيلية بطول 6 كيلو متر، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة.

وتشمل مدينة أسوان الجديدة، مشروعات الإسكان الاجتماعي حيث تم تنفيذ أكثر من 4880 وحدة سكنية، علاوة على مشروعات إنشاء مستشفى تابعة لجامعة أسوان، وجامعة أسوان الجديدة، ومشروعات خدمية أخرى.