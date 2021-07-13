طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تداول امتحانات الثانوية العامة، والتي حدثت اليوم وأمس.

وأشار البرلماني، إلى أن ذلك الأمر من شأنه أن يؤثر على النتيجة، ومن ثم يؤثر بالسلب أيضًا على الطلبة والطالبات الملتزمين، الذين اجتهدوا وحرصوا على أن يحصدوا نتيجة جهدهم فقط.

وتابع: "الوزارة فشلت على مدار السنوات الماضية في تأمين الامتحانات، مما يعنى ضرورة إيجاد نظام بديل للتأمين، ولو من خلال الاستعانة بشركات متخصصة في أمن المعلومات، بدلا من التجارب التى أثبتت فشلها".

وكانت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمت، أمس، ببيان عاجل لوزير التربية والتعليم حول ما حدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، من تداول لأسئلة الامتحان.

وقالت النائبة سناء السعيد، إنه في الوقت الذي وعدت فيه وزارة التربية والتعليم بتأمين الامتحانات وصرف المليارات على ذلك، فإن ما حدث يعد فشلا لمنظومة التأمين، في اليوم الأول للامتحانات، ويعتبر إهدارًا للمال العام، ويؤدي لفقدان الثقة في العملية التعليمية من جانب الطلاب وأولياء الأمور، فضلا عن عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.