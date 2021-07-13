الثقافة تقرر تخفيض الإيجارات لدور النشر بمعرض الكتاب 20%

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تخفيض قيمة الإيجارات، لجميع دور النشر المصرية والعربية في هذه الدورة الاستثنائية لمعرض القاهرة الدَولي للكتاب بنسبة ٢٠ ٪، وذلك دعما لصناعة النشر.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الإجراءات والقرارات التي توليها الدولة المصرية لصناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها.

وقالت وزيرة الثقافة: إن حرصها على اتخاذ مثل هذه القرارات الجادة، تأتي في إطار تفعيل منهجية الدولة المصرية بشأن صناعة الكتاب وَدعم صناعة النشر بهدف زيادة معدلات إنتاج المعرفة وزيادة معدلات القراءة بما ينعكس، إيجابا على بناء الإنسان المصري وخلق أجيال واعية قادرة على الحفاظ على مقدرات الوطن التنموية.

والجدير بالذكر أن وزيرة الثقافة اتخذت سلسلة من الإجراءات دعما لصناعة النشر والناشرين بهذه الدورة الاستثنائية لمعرض الكتاب تمثل اهمها زيادة عدد ايام معرض الكتاب مع الإبقاء على قيمة الإيجار وفقاً للمدة التي كانت مقررة سلفا ليستفيد الناشرين منها دعما لصناعة النشر.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.