غدًا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع الـمـيـاه عن مناطق مركز ومدينة أطفيح والقرى التابعة لها، لـمـدة 6 سـاعـات اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء يوم الأربعاء حتى الساعة 4 من صباح اليوم التالي الخميس.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لحدوث عطل بخط الطرد قطر 1200 مم الخاص بطلمبات العكرة بمحطة مياه اطفيح المرشحة ، الأمر الذي يتطلب إيقاف محطة مياه اطفيح المرشحة لمدة 6 ساعات لإصلاح الخط.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.