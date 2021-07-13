نشرة الحوادث.. إصابة شرطيين في حادث تصادم وقصة "مصحة الموت" بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

جريمة في حضرة "مخدر الموت".. جلسة مزاج تنتهي بذبيح بالدقي

جلسة مزاج جمعت صديقين في شقة سكنية كانت بداية النهاية لأحدهما. تعاطي الصديقان لمخدر الموت "البودر" كان له مفعول السحر لكن بشكل سلبي. أنهى أحدهما حياة الآخر بطريقة مأساوية.

تأجيل دعوى جديدة تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الرمضاني

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها رامز جلال وشبكة "ام بي سي" بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها.

المعاينة الأولية لحادث اشتعال سيارة مواد بترولية بـ15 مايو: تصادم وإصابة عدد من رجال الشرطة

أصيب رئيس مباحث 15 مايو، وعدد من رجال الشرطة، بعدما اصطدمت بهم سيارة، في أثناء معاينتهم موقع حادث احتراق سيارة مواد بترولية.

عامان في الخفاء انتهت بكارثة.. ماذا حدث في "مصحة الموت" بالبدرشين؟

تفاصيل وملابسات جديدة حملتها أوراق التحريات وكشفتها التحقيقات في واقعة هروب شقيق المطرب رامي صبري من إحدى مصحات علاج الإدمان بالبدرشين ومصرعه غرقا بترعة المريوطية، أول أمس الأحد.

ملابسات مقتل صياد بطلق خرطوش في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالدقهلية بطلق ناري، وضبط مرتكبي الواقعة.

مد أجل الحكم على 11متهمًا بقضية "التخابر مع داعش"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 11 متهمًا، من بينهم 3 محالين للمفتي، في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش".