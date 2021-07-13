سرقها من قبل.. حبس شخص 4 أيام بتهمة الشروع في سرقة صيدلية بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة المعادي، اليوم الثلاثاء، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالشروع في سرقة صيدلية بأسلوب "المغافلة".

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها وجود مشاجرة داخل إحدى الصيدليات الكائنة بذات المنطقة، باستبيان الأمر تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال شروعه في السرقة من داخل الصيدلية المشار إليها.

وعثر بحوزة المتهم على (كمية من مستحضرات التجميل وبعض الأدوية)، وبسؤال المسئول عن الصيدلية المشار إليها قرر بأنه حال تواجده داخل الصيدلية محل عمله، فوجئ بقيام المتهم بالشروع في السرقة من داخلها، كما أضاف بسابقة قيام المتهم بسرقة كمية من مستحضرات التجميل من داخل الصيدلية محل الواقعة سابقاً.

اعترف المتهم بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل الصيدليات بأسلوب "المغافلة"، واعترف بسرقة المضبوطات حيازته من داخل 2 صيدلية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.