شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مركز أطفيح والقرى التابعة لها غدا لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (مركز ومدينة أطفيح والقرى التابعة لها) لـمـدة 6 سـاعـات وذلك اعـتـبـارا مـن الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 14/ 7/ 2021 حتى الساعة 4 من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 15 / 7 /2021.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع لحدوث عطل بخط الطرد قطر 1200 مم الخاص بطلمبات العكرة بمحطة مياه أطفيح المرشحة، الأمر الذى يتطلب إيقاف محطة مياه اطفيح المرشحة لمدة 6 ساعات لإصلاح الخط.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.