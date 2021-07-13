شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: كان لدينا عجز أكثر من 6 آلاف ميجاوات وتحولنا لوجود "فائض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة بتحويل العجز لفائض في إنتاج الكهرباء بعدما عانت لسنوات من العجز.

أضاف، إن الوزارة عملت على تطوير منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة وتوزيع الطاقة الكهربائية، وكان لدينا عجز أكثر من 6000 ميجاوات أي ما يقرب من 30% من القوة المطلوبة وهو ما كان يتسبب في انقطاع الكهرباء بشكل مستمر قبل عام 2014 وكان يزعج الشعب المصري كله.

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.

أشار إلى أنه الدولة كان تعاني من تقادم ما يقرب من 35% من وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية، فكان هدفنا إجراء مشروعات تنفيذا لخطة عاجلة، وفي سنة واحدة أدخلنا أكثر من 3000 ميجاوات وهو انجاز غير مسبوق.