شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعزى مصطفى الكاظمى فى ضحايا حادث مستشفى الحسين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفي الكاظمي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم خالص التعازى فى ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق، داعياً الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب الكاظمي عن تقديره للرئيس على هذه اللفتة الكريمة التي تأتى فى إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق وتميزها على كافة المستويات.