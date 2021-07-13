تعرف على الفائز بجائزة الكتاب العلمي بمسابقة معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، فوز الكاتب محمد يحيي، بجائزة الكتاب العلمي في مسابقة معرض الكتاب، عن كتابه "علم الخيال" الصادر عن دار الرواق للنشر والتوزيع.

وتعلن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جوائز مسابقات الدورة ال52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الثلاثاء، بقاعة المنارة - محور المشير، بجوار مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في تمام الساعة السادسة مساء.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناح، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالإضافة إلى امريكا.

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