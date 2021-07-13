القبض على مسؤولي ثلاجة بكرداسة يبيعون لحوم الأضاحي بالسوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المسئولين عن ثلاجة بالجيزة لقيامهم ببيع اللحوم المستوردة لحساب إحدى الجمعيات الخيرية والمعفاه من الرسوم الجمركية والضرائب بالسوق السوداء.

كدت معلومات وتحريات شرطة التموين قيام المسئولين عن ثلاجة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالتصرف بالبيع فى كميات من اللحوم المستودرة لصالح جمعية خيرية، لتوزيعها لحوم أضاحى وصدقات مجاناً، وذلك بعد طمس وإزالة البيانات المدونة عليها والمعفاه من الرسوم الجمركية والضرائب، وبيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثلاجة المشار إليه وضبط ٧ أشخاص أثناء قيامهم بتحميل كراتين لحوم مُجمدة على ٤ سيارات نقل ثلاجة، وضبط كمية قدرها 1715 كرتونة لحوم "مدون على كل كرتونة ما تفيد بأنها غير مخصص للبيع ، وبعض منها آثار محو وبدلاً منها إستيكر يفيد بكونها لحوم مستوردة" زنة الواحدة 20 كيلو جرام بإجمالى 34,300 طن لحوم.

وبسؤال مسئول بالجمعية أفاد بأن الجمعية متعاقدة مع إحدى الشركات لاستيراد كمية من اللحوم والأضاحى لتوزيعها بالمجان بمناسبة عيد الأضحى، ونفى علم الجمعية بقيام الشركة المستوردة بالتصرف فى كميات اللحوم المضبوطة بالسوق السوداء.