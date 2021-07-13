مُخدر في العصير.. حبس سيدة بتهمة سرقة شقة مخدومها بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة عابدين، اليوم الثلاثاء، بحبس سيدة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة شقة شخص بعد تخدير صاحبها بعابدين.

كان قسم شرطة عابدين تلقى بلاغًا بسرقة بعض المقتنيات من أحد المواطنين من داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، َبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة إحدى السيدات، مقيمه بمحافظة القليوبية، وتبين اختبائها بمحافظة كفرالشيخ صحبة (زوجها "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة كفرالشيخ).

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما المسروقات وعدد من الأقراص المخدرة.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأقرت بقيامها بإعداد كمية من الأقراص المخدرة وعقب وصولها للعمل طرف المجني عليه، قامت بدس الأقراص المخدرة داخل زجاجة عصير وإعطائه للمجني عليه، وعقب استغراقه في النوم تمكنت من الاستيلاء على المسروقات، وأن زوجها على علم بارتكابها الواقعة.