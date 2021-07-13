المعاينة الأولية لحادث اشتعال سيارة مواد بترولية بـ15 مايو: تصادم وإصابة عدد من رجال الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب رئيس مباحث 15 مايو، وعدد من رجال الشرطة، بعدما اصطدمت بهم سيارة، في أثناء معاينتهم موقع حادث احتراق سيارة مواد بترولية.

كشفت المعاينة التي أجراها رجال الشرطة تفاصيل اشتعال سيارة نقل مواد بترولية بطريق الأوتوستراد، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، إذ تبين اصطدامها بسيارة أخرى محملة بالزلط، ما أسفر عن وقوع الحادث واشتعالها.

وشب حريق داخل سيارة نقل محملة بالوقود، بعد اصطدامها بتريلا محملة بالزلط بمحور الأوتوستراد أسفل الدائري الأوسطي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الاوستراد، وعلى الفور بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، ويكافح رجال الإطفاء لإخماده، ونجحوا في إخماد النيران.