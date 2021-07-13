شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: السعى لامتلاك القدرة الشاملة هدفه التنمية والبناء والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التطور الذي تشهده مصر حالياً والسعي لامتلاك القدرة بمفهومها الشامل هدفه بالأساس هو التنمية والبناء والسلام، والحفاظ على الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من الشباب اليوناني والقبرصي من ذوى الجذور المصرية، وذلك في إطار الشق الشبابي من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جانب كلٍ من دينيس إيريك الراعي الرئيسي لبرنامج رحلة الجذور الشبابية، وخريستو ثيودور رئيس الجالية اليونانية في مصر.