شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة توجه بتخصيص فرق بمراكز تجميع البلازما للتشجيع على التبرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزيرة الصحة توجه بتخصيص فرق بمراكز تجميع البلازما لتشجيع المواطنين على التبرع

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