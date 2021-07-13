شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تحطيم لافتة "المهدى المنتظر" بعد القبض عليه فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت أسرة المواطن "م.م.ح" من مدينة قطور بمحافظة الغربية، والذى زعم أنه المهدى المنتظر بتكسير اللافتة التى كتب عليها بأنه المهدى المنتظر، وعلقها على مدخل منزله.

وتجرى الأجهزة الأمنية تحقيقات مع مواطن يدعى م.م.ح مقيم بقطور لزعمه أنه المهدى المنتظر وتعليقه لافتة على باب منزله بأنه هو المهدى المنتظر.

وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز قطور بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم بعدما علق لافتة على باب منزله وادعى أنه المهدى المنتظر، وآثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالى، وتم التحفظ عليه والتحقيق معه فى تلك الواقعة.