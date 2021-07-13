شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إزالة محلات الورد بشارع 250 بالمعادى.. عشوائيات مخالفة على حرم السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بمحافظة القاهرة أن ما يتم تداوله بشأن إزالة محال الورد بشارع 250 بالمعادى غير دقيق، حيث إنه يتم توسعة الشارع ضمن خطة الدولة لمواجهة وإزالة التعديات على حرم السكة الحديد، وإنشاء محور الجزائر الذى يأتى للحفاظ على أماكن التعديات، واستغلاله لعمل محور مرورى.

وأضافت المصادر، أنه لن يتم هدم عقارات للتوسعة وإن ما يتم بشارع 250 بالمعادي هو توسعة الشارع 15 مترا فى الاتجاهين، وأن أغلب المحال الموجودة متعدية على حرم السكة الحديد، وتم إخطارهم للإخلاء، كما سيتم دراسة تعويضهم.

وبدأت أجهزة محافظة القاهرة بعمل حصر للعقارات المتعدية على حرم السكة الحديد بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، والتى شهدت حادث اصطدام قطار بـ2 أتوبيس، نظرا لتعدى المواطنين بالبناء على حرم السكة الحديد، بمنطقة كفر العلو بحلوان.

وتبين من الحصر المبدئى أن النسبة الأكبر من حيث عدد العقارات الواقعة على خط سير السكة الحديد ومتعدية المسافة الأمنة المطلوبة تقع بالمنطقة الجنوبية فى حى حلوان والتبين، وجارى العمل على قدم وساق لاتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما خاطبت محافظة القاهرة أصحاب ورش ومعارض المايكا والهاشمة والحجر الفرعوني بأمتداد شارع الجزائر لسرعه الإخلاء لبدء تنفيذ الإزالات، حيث التقى اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين بأصحاب الورش، وذلك ضمن خطة توسعة الطريق الدائرى.