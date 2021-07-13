شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يشيد بتعيين مديرات للمكاتب الفنية لهيئة النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير إلى المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية لإصداره قرار بتعيين المستشارة زينب حلمي السيد خضر، مديرًا للمكتب الفني الأول بالقاهرة، والمستشارة إلهام محمد عبد الله شوكت، مديرًا للمكتب الفني الثالث بالقاهرة، والمستشارة هويدا عبد السلام محمد إسماعيل، مديرًا للمكتب الفني ببني سويف.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، مثنية على دور هيئة النيابة الإدارية ودعمها المستمر لوصول المرأة الى المناصب القيادية بالهيئة وجعل معيار التميز والكفاءة هو المعيار الوحيد في الاختيار لتلك المناصب ، بالإضافة إلى أعمال لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدا لتوجه الدولة المصرية والقيادة السياسية في دعم المرأة في شتى المجالات.

كما قدمت رئيسة المجلس خالص التهانى الى كل المستشارة زينب حلمي السيد خضر، والمستشارة إلهام محمد عبد الله شوكت، والمستشارة هويدا عبد السلام محمد إسماعيل، متمنية لهن خالص التوفيق والسداد فى مهام المنصب الجديد.