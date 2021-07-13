شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى الجبر والهندسة الفراغية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب المرحلتين العلمية والأدبية من أداء امتحانى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية اليوم، ليبدأ كل منهم فى الاستعداد لامتحانات بعض المواد المتخصصة، ويستعد طلاب الشعبة العلمية لامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية غدًا الأربعاء الموافق 14 من شهر يوليو، وحرصًا على الدور الاجتماعى الذى نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، ويقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الجبر والهندسة الفراغية.