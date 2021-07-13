‎صندوق مكافحة الإدمان: توفير خدمات علاجية للمرضى بالمناطق السكنية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن إطلاق برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فىً تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة" بديلة العشوائيات "،تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة الى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 "،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

‎كانت "وزيرة التضامن " قد اكدت انه جارى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني هذا المناطق " ،وخاصة الشباب والمراهقين ،حيث يتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات ، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بهذه المناطق ، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما سيتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .