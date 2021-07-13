"رياضة النواب": حلول غير تقليدية للمشكلات الموروثة بالتعاون مع وزارة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك تعاونا مستمرًّا بين اللجنة ووزارة الشباب؛ لتحقيق آمال وتطلعات الشباب المصري من خلال وضع حلول غير تقليدية للمشكلات الموروثة في الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور أشرف البجرمي، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، ومصطفى عبد المعين مسؤول وزارة التخطيط.

وطالب رئيس لجنة الشباب مسؤولي وزارة الشباب، بتحديد جدول زمني للانتهاء من إنشاء حمام السباحة، وفقا للطلب الذي تقدم به النائب عبد الوهاب خليل؛ خصوصًا أن النائب حصل على ميزانية لإنشاء حمام السباحة من خارج موازنة الوزارة، حيث استطاع الحصول على مبلغ مالي قيمته 3 ملايين جنيه للانتهاء من تلك الأعمال.

وتابع حسين: اللجنة حريصة على تنفيذ طلبات النواب في أسرع وقت، ولن نتنازل عن ذلك، حتى إن كان هناك إرث كبير من المخالفات لدى الشركات التي كا يسند إليها الأعمال؛ ولكن ذلك لا يعفي الوزارة من مسؤوليتها تجاه الانتهاء من كل الأعمال.

وشدد رئيس لجنة الشباب على أهمية وجود جدول زمني من قبل وزارة الشباب، يوضح موعدًا نهائيًّا للانتهاء من جميع المشروعات التي تقدم النواب بطلبات إحاطة بشأنها.

وقال الدكتور أشرف البجرمي، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وجه بضرورة الانتهاء من جمع الأعمال المفتوحة في أسرع وقت والعمل على حل أية عقبة تواجه مراكز الشباب.

وقال مصطفى عبد المعين، مسؤول موازنة الرياضة بوزارة التخيطط، إنه سيتم إدراج حمام سباحة أطفيح في الخطة، وسيتم الانتهاء منه خلال عامين بناءً على تقرير رئاسة مجلس الوزراء باعتباره واحدًا من المشروعات المتعثرة، وهو ما قامت الوزارة بناء عليه بإدراج الاستثمارات اللازمة لإنهائه.

وأوضح عبد المعين، خلال اجتماع اللجنة، إن الوزارة حريصة على التعاون مع وزارة الشباب في الانتهاء من جميع الأعمال المتوقفة، وتطوير مراكز الشباب؛ خصوصًا في القرى الأكثر احتياجًا.