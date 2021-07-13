غدا.. مصر للطيران تسير 76 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الأربعاء، رحلاتها إلى 76 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٥٤ رحلة دولية إلى كل من دبي، (بغداد، كازابلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا)، واشنطن، و١٦ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم واسيوط وسوهاج وبرج العرب)، و٦ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.