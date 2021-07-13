ماضٍ آثم وعلاقات متعددة.. لماذا مزق سائق جسد زوجته في أرض اللواء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعترافات صادمة أدلى بها المتهم بتمزيق جسد زوجته وتهشيم رأسها بزجاجات خمور بمنطقة أرض اللواء، شمال الجيزة.

وقال المتهم إن زوجته متعددة العلاقات، بدءا من عملها كممرضة في مستشفى منذ عام "كانت على علاقة بفرد أمن بالمستشفى".

وأضاف المتهم أنه اكتشف مؤخرا علاقة زوجته الآثمة بسائق ثري خليجي تعمل طرفه مبررا جريمته "كانت جايبة موبايل تاني معرفش حاجة عنه بتكلم عليه رجالة.. فقتلتها".

ليلة الأحد تهيأت الممرضة للقاء حميمي سيجمعها بزوجها، تناولت زجاجة كحول "خمرة" بينما فضل بعلها تعاطي أقراص مخدرة كعادته. بات الزوجان على أهبة الاستعداد لقضاء أمسية مميزة حتى تبدلت الأحوال. أفسد الشك القاتل تلك الليلة التي انتهت بجثة غارقة في دمائها.

لا صوت يعلو فوق ما حدث داخل شقة بأرض اللواء التابعة لحي العجوزة، الكل يتحدث عما جرى لاسيما مشهد جثة القتيلة مدرجة في دمائها والجاني أقرب الناس إليها.

تفاصيل ما حدث كشفته جهود البحث والتحري لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبد التواب، وبمشاركة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.

تبين أن مشادة كلامية وقعت بين الزوجين لدى اكتشاف المتهم امتلاك الضحية هاتف محمول ثان بدون علمه، فبادر بسؤالها "جبتيه امتى وبتكلمي مين عليه؟".

أسئلة الزوج لم تلق قبولا لدى الزوجة لاسيما وقوع الاثنين تحت تأثير المخدرات -أقراص وخمور- فتطور الأمر إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على زوجته بالضرب مستخدما زجاجات خمور "كسر القزايز على دماغها".

لم يكتف المتهم بذلك، فعمد إلى إنهاء ما بدأه مسددا لجسد زوجته طعنات متفرقة بالجسم بواسطة زجاجة لتسقط جثة هامدة في بركة من الدماء، بينما لاذ الزوج بالهرب.

مع تنامي صوت الشجار وصرخات الزوجة هرع الجيران لاكتشاف حقيقة الأمر ليجدوا جثة الأخيرة غارقة في دمائها، فأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت مأمور قسم العجوزة.

توجيهات سريعة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة بقيادة العقيد هاني شعراوي مفتش فرقة الوسط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ وعُثر على جثة المجني عليها -عارية-وبها آثار طعنات بأماكن متفرقة بالجسم وإصابات بالغة بالرأس.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد عمرو ممتاز رئيس نقطة أرض اللواء، من ضبط المتهم الذي تبين أنه معتاد تعاطي المواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة.

أمام المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث العجوزة، أقر المتهم بجريمته لشكه في سلوك زوجته. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.