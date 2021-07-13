جريمة في حضرة "مخدر الموت".. جلسة مزاج تنتهي بذبيح بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

جلسة مزاج جمعت صديقين في شقة سكنية كانت بداية النهاية لأحدهما. تعاطي الصديقان لمخدر الموت "البودر" كان له مفعول السحر لكن بشكل سلبي. أنهى أحدهما حياة الآخر بطريقة مأساوية.

تلقى مأمور قسم شرطة الدقي إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن نشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة القسم.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد هاني شعراوي مفتش الفرقة، والمقدم محمد أبوزيد وكيل الفرقة.

تحريات الرائد عمرو فاروق رئيس المباحث، توصلت إلى أنه أثناء تعاطي صديقين للمخدات وتحديدا الإستروكس والبودر، نشب خلاف بينهما تطور إلى مشاجرة استل على إثرها أحدهما سكينا لينهي حياة صديقه بجرح ذبحي في الرقبة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد عمرو مصطفى والنقيب محمد وحيد معاوني مباحث الدقي، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.