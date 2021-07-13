شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نفذنا ما وعدنا به من تقييم ومنصة إدارة تعلم ومنح الطلاب تابلت مجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: نفذنا كل ما وعدنا به من نظام تقييم ومنصة إدارة تعلم وتابلت مجاني لكل طالب ومدارس مجهزة في الثانوي الحكومي كله وقنوات تليفزيون ومنصات تعليمية متميزة.

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية: كل تطوير يقتضي خروج عن المألوف وأنا لا أفهم عبارة "العبء النفسي" ونحن بدأنا منذ عام 2018 في هذا النظام وهو ليس مفاجأة إطلاقا، والمشكلة هي تجاهل ما نقول والانشغال بالتابلت والبابل شيت وسرقة الأبحاث والغش في امتحانات المنزل ومحاولات تخفيض المناهج والامتحانات بحجة كورونا.

وأكد الوزير: الضغط النفسي الحقيقة حدث في شهر واحد عندما أفاق الطلاب على حقيقة ما أهملوه منذ 8 سنوات وعندما أدرك أولياء أمورهم أنهم لم يصدقوا الدولة منذ 2018 وانحازوا لأرباب الدروس الخصوصية.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد أولياء الأمور: ربنا يقدرك وأكيد هناك حرب على التطوير لكن لا يمكن إنكار أن هناك سلبيات كثيرة في عملية التطوير الحالية وأهمها أنها زادت من العبء النفسي على الطلاب لقد سبق ووعدت من 3 سنين أن الطالب لن يكون تحت ضغط نفسي وأنه هيمتحن 4 مرات و ياخد أكبر نتيجة حققها و وعدت أنه سيكون في تحسين أو على الأقل من حقه يمتحن مرة أخرى و يحسب له الدرجة الأكبر ولم يتحقق أي من هذه الوعود، متابعا: النتيجة الآن نظام امتحانات جديدة تماما و فرصة واحدة و مستويات متفاوتة من الصعوبة للامتحانات حتى في الشعبة الواحدة فأصبح العبء النفسي أضعاف على الطلاب وعلى أولياء الأمور نحن نقدر التطوير ولكن لابد أن تتوافر له شروط العدالة وتكافؤ الفرص و البيئة التعليمية السليمة.