شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و200 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بشمال البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة وشركاتها تبذل جهودا لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم أنه في نطاق قطاع كهرباء شمال البحيرة التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين بالقطاع (850 ألف) مشترك منهم عدد (265 ألف) مشترك بعدادات مسبوقة الدفع، وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على جميع الأغراض.

وبلغ عدد الهندسات التابعة للقطاع (12) هندسة تضم كل من كفر الدوار شرق، كفر الدوار غرب، مركز كفر الدوار، سيدى غازى، أبو المطامير، حوش عيسى، أبو حمص شرق، أبو حمص غرب، إدكو، رشيد، إدفينا والمحمودية.

وحول مكونات الشبكة الكهربائية بالجهد المتوسط والمنخفض لقطاع شمال البحيرة فقد بلغ :

- إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (60) لوحة.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (3510) كم.

- إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (1430) كم.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (8350) كم .

- إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (5037) كم.

- إجمالي عدد المحولات (5450) محول بإجمالي قدرة (1255) م.ف.أ.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية الذاتية والطموحة فقد بلغ قيمة المنصرف على الخطة الاستثمارية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 مبلغ قدره (520 مليون جنيه) وذلك لعمليات الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق قطاع شمال البحيرة تتمثل فى:

- 10 موزعات.

- 120 محول توزيع.

- 400 كم موصلات هوائية جهد المتوسط.

- 250 كم كابلا أرضية جهد المتوسط.

- 7800 عامود جهد المتوسط.

- 3750 كم موصلات هوائية جهد منخفض.

- 30 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 29317 عامود جهد منخفض.

وبلغت قيمة المنفذ بأعمال صيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض قيمة المنفذ على عمليات الصيانة من يوليو 2014 حتى 2021 مبلغ قدره (100 مليون جنيه)، كما بلغت قيمة المنفذ من المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير قيمة المنفذ من المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى 2021 مبلغ وقدره (580 مليون جنيه).

وحول مبادرة حياة كريمة، تقوم الشركة بتطوير شبكة الكهرباء فى عدد (3) قرى نطاق قطاع شمال البحيرة ضمن المرحلة الأولى للقرى الأكثر احتياجاً من مبادرة حـياة كريمـة تحت رعـاية فخـامـة رئيـس الجـمهـوريـة وهى (الياسينية - زاوية صقر - المهدية).

وأكد شاكر على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مؤكدا على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.