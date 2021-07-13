شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 6 محال بدون ترخيص بالعجوزة وإلغاء سوق الثلاثاء بالمنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة المرور الدورى على المحال والمنشأت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات المنظمة للعمل وحصولها على التراخيص اللازمة للتشغيل من الجهات المختصة مع شن حملات رفع للاشعالات يوميا وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع.

وفي ذلك الإطار قام حي العجوزة بالتعاون مع شرطة المرافق بغلق وتشميع 6 محال تجارية تدار بدون ترخيص بشارع شهاب وجزيرة العرب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم كما تم شن حملات بشوارع دمشق و عدن و الرياض والعراق و شارع دجلة و ميدان انس بن مالك لرفع الإشغالات وقد تم كلبشة السيارات المنتظرة على الأرصفة أو التي تعوق الحركة المرورية بشارع جزيرة العرب.

كما شن حي الهرم حملات لرفع الإشغالات بشارع اللبيني فيصل تم خلالها رفع كافه التعديات والاشغالات علي حرم الطريق والقضاء علي جميع المظاهر العشوائيه والمخالفات التي تسيئ للمظهر الحضاري والجمالي وتم مصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن الحي واتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام حي جنوب الجيزة بإلغاء سوق الثلاثاء الأسبوعي بمنطقة المنيب، ورفع الاشغالات للمخالفين لما يحدثه السوق من إعاقة لحركة المشاة والسيارات.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وسرعه إعاده الشي لأصله في الشوارع التي شهدت أعمال للمرافق للتسهيل علي المواطنين، قام حي جنوب الجيزة بأعمال رصف بالانترلوك بشارع الخليفة خلف مستشفى الرمد وذلك بمتابعة طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة .

كما قام حي شمال الجيزة بإستكمال أعمال الرصف بالطبقة الاسفلتية لشارع قسم المنيرة الغربية الجديد وذلك بمتابعه أشرف بكر رئيس حي شمال.