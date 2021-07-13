شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة تشكو: نموذج 4 فى امتحان ألمانى أدبى به سؤال مكرر وآخر ناقص مصيرنا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة اليوم لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، والتي تعد اللغة الألمانية من ضمنها، ورغم وجود حالة من السكينة بين الطلاب بعد الامتحان، إلا أن إحدى الطالبات شكت أن النموذج الرابع من نماذج امتحان الألماني ويقال إنه كان باللون "الموف"، احتوى على سؤال مكرر في القواعد، وذلك وفقًا لتصريح الأستاذ أحمد غيث مدرس مادة اللغة الألمانية لـ ”الخليج 365”.

وقال "غيث" إن إحدى الطالبات أرسلت مقطعًا صوتيًا تروي فيه أنها واجهت سؤالًا مكررًا في ورقة امتحانها، وهذا يعني أنه يوجد سؤال ناقص في هذا النموذج، الأمر الذي دفعها والمدرسين للتساؤل عن كيفية تقييم درجة هذا السؤال وحل تلك المشكلة، ومن المسؤول عنها.

وأضاف أن الطالبة أرسلت رسالة قائلة: "أنا لقيت السؤال الأول مكرر عندي في الجرامر، بعد ما حليت السؤال أول مرة، بعدها بـ 5 أسئلة لقيته هو هو، وسألت المستر اللي كان واقف بيراقب في اللجنة وقلتله، وهو شاف السؤال وقرأه، وتأكد من إنه متكرر واستغرب، ولما سألته أقول لمين ولا أعمل إيه، قالي محدش هنا هيعرف يعملك حاجة، على النت بقى."

وأضافت الطالبة في رسالتها الصوتية قائلة: "هم كدا هم كلهم عندهم سؤال مش موجود عندي؟ هو أنا موجود عندي 33 سؤال آه، بس فيهم واحد متكرر، وأنا مش عارفة هيحصل معايا إيه دلوقتي؟"