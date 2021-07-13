شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من عمداء الكليات. وقال بيان صادر عن الكلية، إن القرارات الجمهورية شملت تعيين الدكتورة إيناس أحمد الجندى عميدًا لطب أسنان كفر الشيخ، والدكتور طارق مصطفى غلوش عميدًا لتجارة المنصورة، والدكتورة إيمان أحمد محمد هريدي عميدًا لكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، والدكتور حسام حمدي عبد الحميد عوض عميدًا لتربية حلوان.

على جانب آخر، كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أعلنوا عن إطلاق برنامج البعثات التدريبية الخاص بالكوادر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأكاديمية الفنون، لمدد تتراوح من أسبوعين إلى 6 أشهر، في عدد من الدول، منها (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا).

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن برنامج الابتعاث الجديد يهدف إلى صقل المواهب والخِبرات العملية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك بتدريبهم في أرقي جامعات ومعاهد الفنون في العالم، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية التي تعتبر الفنون أحد المكونات الرئيسية لبناء المواطن المصرى ورُقيه وتقدمه.

وتضمن الإعلان العديد من المجالات التدريبية المتميزة، ففي المجال السينمائي ستشمل التدريبات (تقنية الإحياء الرقمي والهولوجرام، ومونتاج الواقع الافتراضي، وتصميم الجرافيك، وكاميرات الدرون وبرامج المونتاج الخاصة بها)، وتشمل البعثات المُخصصة للمجال الموسيقي طلاب وكوادر المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار" (قسم آلات النفخ والإيقاع تخصص "فلوت"، والتقنيات الحديثة في أعمال الموسيقى المُعاصرة، وقسم الوتريات تخصص "تشيللو" وقسم البيانو، وقسم الوتريات تخصص "هارب"، ومجال تكنولوجيا صناعة وتحريك العرائس (مسرح العرائس)، وفي مجال المسرح ستشمل التدريبات (الديكور المسرحي، والمسرح الأسود، والمسرح التنموي، ومسارح الفئات العمرية للأطفال).

