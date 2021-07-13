سامح شكرى يبحث مع نائب رئيس وزراء بلجيكا العلاقات الثنائية بين البلدين

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، مباحثات اليوم الثلاثاء، ببروكسل مع صوفى ويلمز نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية التى تربط بين مصر وبلجيكا.

ويواصل الوزير شكرى زيارته الحالية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل حيث عقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه الأوروبيين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبى وسكرتير عام حلف الشمال الأطلسى "الناتو"، كما قام شكرى خلال الزيارة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال.