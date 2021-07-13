شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة بدون طوابير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج بدل فاقد للرخص لكافة السيارات، من خلال رابط عبر بوابة الحكومة المصرية وخدمات المرور الإلكترونية، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين، وذلك من خلال الخطوات التالية..
- الدخول على بوابة مرور مصر
- اختيار بدل فاقد - رخصة القيادة
- موافقة المالك علي اصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة المختص
- وجود شهادة براءة ذمة سارية
- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح
- المستندات المطلوبة منها صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل
- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"