شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة بدون طوابير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ​​​​أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج بدل فاقد للرخص لكافة السيارات، من خلال رابط عبر بوابة الحكومة المصرية وخدمات المرور الإلكترونية، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين، وذلك من خلال الخطوات التالية..

- الدخول على بوابة مرور مصر

- اختيار بدل فاقد - رخصة القيادة

- موافقة المالك علي اصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة ​المختص

- وجود شهادة براءة ذمة سارية​​

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح

- المستندات المطلوبة منها صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل ​​

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​​​